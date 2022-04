Karine GROSBOIS

L'Agence Nantes Tertiaire & Ingénierie, c'est une équipe de 17 experts qui vous propose des opportunités de carrière en CDD, CDI ou intérim et vous guide dans vos choix et vos perspectives de carrière.

Des PME aux grands groupes, nous accompagnons au quotidien plus de 250 clients issus de différents secteurs d'activités dans leurs problématiques RH.

Professionnels des métiers du Téléservice, de l'Assistanat et de la Comptabilité & Finance mais aussi de la Qualité, du Bureau d'Etudes.

Au sein de cette Agence, je suis Chargée de Recrutement-Responsable de l'activité Bureau d'Etudes Ingénierie. Je gère les demandes prospects et clients en recrutant des qualifications rares/pénuriques (dessinateurs/projeteurs tous domaines d'activités-ingénieurs-chefs de projets-qualiticiens-logisticiens-automaticiens...).









Mes compétences :

Recrutement