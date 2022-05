Valérie VIRANAIKEN

Coordinatrice d’un programme de recherche pour Shell, j’ai créé, en laboratoire, un dispositif inédit d’évaluation du potentiel émissif des matériaux bitumineux chauds. Pour compléter cette expérience, j’ai intégré en 2010 l’AASQA des Pays de la Loire où j’ai piloté des campagnes de mesure de qualité de l’air, en environnement urbain ou industriel.



NOx, SOx, Benzène, PM10 … un bol d’air pas si pur qui renforce ma volonté de prendre part aux défis environnementaux et aux impératifs de surveillance toxicologique de demain.

Si comme moi, vous êtes convaincus que la chimie a un rôle à jouer dans ces challenges, réunissons-nous : Nous sommes faits pour nous entendre !



Plus détails? Rendez-vous sur: http://www.valerie-viranaiken.fr/









Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Gestion de projet

Chimie de formulation

Chimie analytique

Esprit d'équipe

Etude de la qualité de l'air

Dynamisme et perséverance

Exploratrice

Compétences rédactionnelles