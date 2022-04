Karine GROUHEL

Etudiante en Licence de Culture et Média après une formation initiale en psychomotricité, je me dirige vers des études d'Infocom.



Compilant les expériences bénévoles auprès de différentes structures culturelles et associations engagées dans le champ des musiques actuelles, je suis à la recherche de nouvelles expériences professionnelles dans ce domaine.



Ma participation bénévole se déploie dans les différentes organisations, que sont:

Le Grand Mix, Les Balades Sonores, La Malterie, Ah Bon? Productions, La Route du Rock.