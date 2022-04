Karine HADJI

Biologiste et ingénieure sanitaire, spécialissée en radiobiologie, la vie m'a amenée à découvrir les bienfaits des arts martiaux tels que le Tai Chi ou le Qi Gong, et à expérimenter des techniques telles que le shiatsu et le Dam-Bop.

A partir de septembre 2000, je débute une formation en réflexologie plantaire et j'obtiens un certificat de podoréflexologie en 2004. J'ai décidé de me lancer et j'ai ouvert mon cabinet de réfléxologie plantaire en 2008.Je travaille également à domicile sur demande (marseille du 7ème au 9ème arrondissement, Cassis, Aubagne et Gémenos). Depuis septembre 2012, j'interviens dans le cadre de la cellule de prévention des risques psycho-sociaux au travail, auprès des personnels et des élèves infirmiers d'un hôpital, pour un accompagnement par la réflexologie plantaire. Je travaille également avec cet établissement, à la mise en place d'un accompagnement pour les patients des services d'oncologie.

J'ai souhaité conserver une activité dans le domaine de l'ingénierie et de la formation sanitaire et environnementale sur les thématiques pour lesquelles j'ai acquis une expérience et des compétences que j'ai plaisir à partager et mettre au service de ceux qui le souhaitent (DASRI, RADIOPROTECTION, PREVENTION DES PATHOLOGIES LIEES A L'HABITAT) et j'interviens sur demande en tant que formatrice de Personne Compétente en Radioprotection certifiée AFNOR n°FRP/59 sources scellées et non scellées dans les secteurs "industries et recherches" et "utilisations médicales".



Mes compétences :

Physiologie

Biologie cellulaire

Radioprotection

Santé environnement

Santé publique

gestion du stress