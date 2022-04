Karine Hello, 35 ans, 10 d'expériences professionnelles dont 6 dans le groupe ACCOR en qualité de Maître d' Hôtel en France et en Angleterre et 4 ans en grande distribution comme Conseillère de vente.

Je souhaite aujourd'hui évoluer dans le domaine de l’événementiel.

En effet mes compétences organisationnelles, mon sens du contact, mon esprit d'initiative et ma rigueur sont des atouts qui me semblent indispensables pour évoluer et m'intégrer dans ce secteur.