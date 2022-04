Karine HEULOT

Passionnée par la mode et forte d'une expérience réussie(14 ans) dans le secteur du vêtement et de l'accessoire féminin, je souhaiterais apporter mes connaissances et qualités à une marque féminine, originale et audacieuse. Commerçante, manager, gestionnaire, j'aime les challenges et me donner les moyens de mener a bien mes missions.

Mon expérience de la vente et du management ayant permis de développer mon sens du relationnel avec la clientèle, mon esprit d'équipe ainsi que d'aiguiser mon sens des responsabilités, est un solide atout pour construire une réussite partagée.

Femme de terrain, je souhaiterais rejoindre un groupe dans le secteur de la mode.

Mobilité : Thouars, saumur, angers et ses alentours et laval.



Mes compétences :

former

Recruter

optimiser

manager

piloter