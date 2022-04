Karine HERREYRE

SCRIBA , c'est aujourd'hui 160 collaborateurs répartis sur 6 agences (Bordeaux,Nantes, Vannes, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse) autour de 6 métiers:

- Négoce de matériel informatique

- Printing

- Ingénierie d'infrastructure

- Infogérance

- Développement d'outil collaboratif et décisionnel.

- Cloud



SCRIBA, c'est aussi une entreprise dynamique, toujours innovante et à taille humaine au sein de laquelle vos compétences et vos résultats seront reconnus et valorisés.

Faites plus ample connaissance surArray , et contactez moi kherreyre@scriba.fr ou au 05 57 92 87 80