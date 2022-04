Karine HORVATH

Notre association propose une plateforme de services aux personnes âgées dépendantes et aux personnes en situation de handicap permettant le maintien à domicile.

Fortes de la pluralité de son offre de service, nos équipes ont pour préoccupation de s'inscrire dans un travail collaboratif, en interdisciplinarité, afin d'enrichir l'expertise et la prise en charge des situations du domicile.

Mon expérience en management de projet m'a démontrée que l'implication de tous et la prise en compte des individualités sont les garants d'un projet abouti.

Dynamisée par la mise en place de nouveaux projets et la recherche continuelle de procédés d'amélioration, je suis convaincue que les plus belles idées peuvent fleurir des plus simples échanges...



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Management opérationnel

Planification de projet

Évaluation de projet

Analyse fonctionnelle

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Analyse des besoins

Amélioration continue

Force de proposition

Autonomie

Adaptabilité

Aisance relationelle

Synthèse rédactionnelle

Persévérance

Rigueur

Audit

Microsoft Excel

Microsoft Word