Forte de 14 ans d'expérience dans la Formation professionnelle continue, passés à exercer des métiers riches d'enseignements, particulièrement dans le secteur de la Relation Client, je m'attache désormais à proposer ces compétences aux Particuliers comme aux Professionnels :



1/ FORMATION / PÉDAGOGIE :

- écoute des besoins, du projet professionnel à mettre en œuvre

- diagnostic, conseils et courtage

- animation de formation inter/intra-entreprise (tel que le projet national de formation 'relation client' déployé courant Juin 2013 auprès des collaborateurs d'agence, pour la Mutuelle Intégrance)

- suivi personnalisé par le coaching



Thèmes d'expertise :

- Communication :

- Initiation aux fondamentaux de la communication

- Initiation à la navigation sur Internet

- Relation client : vente et traitement des réclamations (appels entrants/sortants et face-à-face)

- Efficacité Professionnelle

- Gestion de projet

- Gestion du temps



2/ ÉVÈNEMENTIEL :

- Organisation d'évènements autour de l'Emploi & la Formation, comme le Salon de l'Alternance par ex. qui a eu lieu fin septembre 2013, en Guadeloupe, à Jarry

- Gestion de projets de conduite de changement, comme la formation des collaborateurs à l'utilisation d'un nouvel outil SI : KMT, CRM ou facturation, ... Ce fut le cas, dès avril 2011 et pendant 14 mois pour SFR SERVICE CLIENT, dans le cadre du déploiement d'une base de connaissances qu'utiliseront près de 10 000 conseillers (collaborateurs SFR et des sociétés prestataires in/offshore), près de 500 rédacteurs de contenus sur 5 directions de SFR (La Réunion, y compris)



Karine Hubert

Tel 0690 52 70 84

Mail Pro : karine.hubert@gmail.com

Pseudo Skype : live:karine-hubert





Mes compétences :

gestion de projets

pédagogie

relation client

knowledge management

process

e learning

communication

management

qualité

audit