Karine HUGUIN

Issue d'une formation BTS Assistante de Gestion PME PMI j'ai intégré l'agence Adecco en 2002, comme assistante de Recrutement et aujourd'hui comme Responsable de Recrutement. 13 ans d'expérience dans le milieu de l'intérim et les RH. Une association entre le goût du challenge, force de conviction, sens du service et réactivité. Aujourd'hui à l'écoute d'opportunités qui viendraient élargir mes connaissances et compétences.



Mes compétences :

Réactivité

Résistance stress

Travail en équipe

Conseil

Recrutement

Discrétion

Ecoute