Karine HUTIN

Bonjour,

Après avoir passé 8 ans en agence à créer et diffuser des concepts de boutiques, et forte de cette expérience, j'ai souhaité exercer en indépendante pour mettre à profit mes connaissances pour différents clients.

En freelance, je peux intégrer une équipe rapidement. En indépendante, je compose des espaces qui améliorent le cadre de vie, des ambiances où on se sent bien et qui ressemblent à mes clients. Je crée également des lieux de vente qui répondent à des problèmes techniques, à des contraintes de valorisation ou tout simplement à une envie particulière des clients.



Mes compétences :

Architecture

Création

Décoration