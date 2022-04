Karine IALYNKO

Après plusieurs années dans le monde du tourisme et avec l'envie d'un nouveau challenge, j’ai choisi les ressources humaines pour développer de nouvelles compétences et utiliser celles déjà acquises. Je suis à la recherche d'un poste d'assistante ressources humaines sur la région de Lyon (plutôt Sud-Est) et je suis actuellement disponible.

De nature dynamique et sociable, j'apprécie autant le travail d'équipe nécessaire pour l'aboutissement de tout projet que le travail en autonomie qui impose rigueur, organisation et prise d'initiative.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion du personnel

Statistiques

Veille juridique

Gestion des ressources humaines

Microsoft Office 2007

Government Legislation

Customer Relationship Management