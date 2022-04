Karine IASONI

Juriste de formation, j'ai exercé pendant 4 années dans un cabinet d'expertise-comptable. Je gérais un portefeuille de sociétés pour lesquelles j'effectuais les approbations de comptes, la rédaction des stauts de SARL, SA, SAS, associations, des baux commerciaux,TUP,dissolution liquidation de sociétés,de traités de fusion...



Souhaitant être davantage impliquée dans le processus d'éclosion des entreprises, j'ai intégré le service création/reprise d'entreprises de la chambre de commerce de Cambrai.



Accueillir, accompagner les porteurs de projet (étude de marché, montage financier, choix de la structure juridique, du régime fiscal et social;



Promouvoir et développer le tissu économique du territoire cambrésien;



Réorienter le public vers d'autres structures (missions locales...) ou réfléchir ensemble sur le démarrage d'une nouvelle carrière professionnelle salariée (rechercher des formations...).



Voici en quelques lignes les missions que j'exerce.



Riche en contacts humains, mon poste nécessite une grande capacité d'écoute, d'analyse et de curiosité, mais aussi de persuasion.









