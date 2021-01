Frédéric BREANT

NetGreen est une société de Nettoyage Industriel Lilloise, composée de quarante salariés.

Nous nous distinguons par l'utilisation de produits écologiques et biodégradables.



Nos produits sont de puissants concentrés issus de plantes et sont certifiés par un label européen.



Nos machines sont dotées d'une technologie écologique qui transforme l’eau afin qu’elle se comporte comme un puissant détergent sans ajout de produits chimiques.



Nous mettons tout en œuvre afin de limiter notre impact sur l'environnement.



Nous favorisons également l'emploi des personnes en situation de handicap et proposons d'autres services aux entreprises comme l'entretien des espaces verts, la petite maintenance des bâtiments...



Juste un clic pour en savoir plus:

www.net-green.fr



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

espaces verts

Nettoyage

Nettoyage industriel