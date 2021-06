Xavier VANKEERBERGHEN

J' accompagne des dirigeants et leurs collaborateurs sur l’ensemble de leurs problématiques business (Stratégie, Commercial, Leadership, Marketing, …) et humaines ( Connaissance de soi, Relations interpersonnelles, cohésion d'équipe..) dans une optique de développement opérationnel de l’entreprise.

Comme un coach sportif pour un athlète de haut niveau , je leur apporte un regard extérieur challengeant et bienveillant à la fois.

Depuis 2012:

- 150 dirigeants, cadres dirigeants et managers coachés: prise de décision, gestion du temps, équilibre vie pro - perso, leadership, management des hommes, priorisation des tâches, évolution de projets professionnels, ..

- 50 entreprises accompagnées sur: leur projet stratégique, l'amélioration de leur gouvernance, la conduite du changement, le développement, la stratégie RH, la communication, la rentabilité....

- 20 séminaires d'équipes et formations sur des thèmes tels que le management, l'intelligence collective, la gestion du temps, l'innovation, la gestion du stress, la communication inter personnelle, la gestion des conflits.



Mes compétences :

Courtage en assurances

Business coaching

Management

Stratégie d'entreprise

Leadership

Gouvernance d'entreprise

Coaching de dirigeants

Développement commercial