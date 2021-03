Muriel SENLECQUE

Au sein de l'équipe RH et en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines, je suis garante de la gestion du recrutement, de la formation professionnelle et de la mobilité interne des collaborateurs.

A ce titre, je pilote les recrutements dans leur intégralité, de la définition des profils avec les opérationnels, aux entretiens et à l'intégration des collaborateurs. En parallèle, je mène des actions de communication externes et participe à l'animation de la marque employeur (réseaux sociaux, partenariat écoles, salons...).

Je participe également à la gestion des compétences internes et à la mobilité des collaborateurs : déploiement et suivi du plan de formation, gestion des promotions, cooptation...

J'apporte mon support sur des projets RH transverses, de communication interne, de fidélisation des collaborateurs et d'optimisation d'outils RH.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Communication

Recrutement

Management

Gestion commerciale

Organisation

Gestion du personnel

Formation

Gestion de carrière