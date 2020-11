Sophie DAMMANN

Vous bénéficiez d'un accompagnement concret et opérationnel dans la gestion externalisée de vos Ressources Humaines,



Vous avez l'assurance que votre entreprise est en conformité avec les obligations légales et la législation en vigueur,



Vous bénéficiez d'une relation privilégiée avec un interlocuteur unique,



Vous gagnez du temps parce que nous permettons au patron de TPE-PME que vous êtes, de vous concentrer sur votre métier de dirigeant,



DammannRH propose un accompagnement adapté à votre entreprise pour des missions ponctuelles, ou à long terme via une formule d'abonnement.



Mes compétences :

Droit du travail

Relations sociales négociations

Relations sociales & syndicales

Recrutement

GPEC

Contentieux

Formation

Administration du personnel

Management d'équipe

Législation du travail

Direction des ressources humaines

Gestion des contrats de travail