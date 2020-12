André MONPONTET

Je recherche un poste de responsable dans la chaîne logistique .

Mon expérience m'a permis de maîtriser les achats, l'approvisionnement,la gestion des stocks ainsi que le management.

J'aime diriger les hommes en les mettant toujours au centre des projets.

J'aime utiliser excel ce qui me permet de créer des outils complémentaires notamment:

- la gestion des emplacements suivant le volume,le poids et les dimensions des objets ou palettes à stocker.

- la gestion des approvisionnements, suivant la rotation,la DLV,le stock et les contraintes commerciales,de transports et de logistiques.

- la reception, livraisons prioritaires suivant les impératifs de la préparation.

- le suivi des horaires et des cp.

- la gestion des ruptures et du nombre de jours de stock

Je sais m'adapter et j'ai besoin de relever de nouveaux défis.

cordialement

André

06.61.20.37.77



Mes compétences :

HumainesGestion

Autonome et responsable

Créatif

Manager

Persévérant et force de propositions

Approvisionnement

Logistique

Viticulture

Achats

Microsoft Excel

PGP