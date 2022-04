Catherine GAUVRIT - IBOS

Spécialisée dans le métier des achats depuis le début de ma carrière, je suis ouverte à tout contact permettant d'élargir mon réseau d'acheteur pour partager nos expériences mutuelles.



Ma volonté de développer ma carrière dans le domaine des achats (à ce jour prestations de services et achat de produits finis) ainsi que mon réseau dans ce domaine me permet d'approfondir mes connaissances.





A cela s'ajoute un intérêt certain pour le développement durable et par conséquent la recherche de mise en place de pratiques d'achats "éthiques" et équitables.





Je vous invite à me contacter afin de partager notre expertise .



Mes compétences :

développement durable

Négociation

Transport

Logistique

Achats

Agroalimentaire

Éthique