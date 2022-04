Karine IOANNIDES

Forte d’une expérience de vingt ans dans la visite médicale au sein d’un des plus grand laboratoire pharmaceutique sur le secteur géographique de Toulouse, mes aptitudes pour les relations publiques et ma volonté de poursuivre mon évolution dans ce domaine représentent l’essentiel de mes motivations.



Dynamique, investie et valorisant le travail d’équipe, je suis déterminée à intégrer votre laboratoire pour vous amener mon expérience et vous démontrer ma motivation.





Mes compétences :

• Gestion sectorielle, rdv, planning…

• Organisation d’évènements ; staff, …

• Autonomie, adaptabilité et réactivité

• Bonnes aptitudes au travail en équipe

• Formation tuteur sur les produits

• Lancement nouveaux produits, promotion gamme.

• Animation de réunions de groupes

• Ciblage, création de fichiers clients

• Compte rendu visite sur teams, Word, Excel, Sals

• Recherche d’information en pharmacie

Relations Publiques