Karine IOANNOU

///// IMAGINONS ENSEMBLE UNE COMMUNICATION QUI VOUS RESSEMBLE /////

Après de nombreuses années fructueuses au sein de sociétés, starts-ups ou institutions, je vous propose de mettre à votre service mes compétences et mon savoir-être, dans les domaines de la conception graphique, création et maintenance de sites internet, mais aussi présence sur les réseaux sociaux, community management, prises de vue, pao...

*** Graphiste webdesigner ***, je vous propose un travail sur mesure, selon vos attentes mais en adéquation avec les contraintes techniques, après discussion et échanges. Nous nous rencontrons, nous parlons de vos besoins, nous construisons un cahier des charges et nous concrétisons les actions à mettre en place.

J'accorde une grande importance à la relation humaine et suis très attentive à la satisfaction de ma clientèle privilégiée. Créative dans l'âme, je suis capable de m'entourer des personnes compétences pour les parties développement pur.



N'hésitez plus à me contacter.



Mon site internet :

https://www.webkis.fr



Mes compétences :

Print : conception de tout support de communication

Adobe Creative Cloud

Signalétique - Covering

Photographie - Editing photo - Retouches



Web :

Notions + HTML / CSS

Webdesign de sites vitrine

Mockups - Wireframes