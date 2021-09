Simine NAMDAR

Compétences : stratégie de communication, rédaction, management :



•Stratégie de communication : analyse, élaboration objectifs de communication, identification cibles, plan de communication, définition des outils de communication, accompagnement des directions et des projets ….

•Aisance et maitrise rédactionnelles : reportages et interviewes, rédactions d’articles, communiqués et dossiers de presse, réécriture, secrétariat de rédaction, discours, éditoriaux….

•Parfaite connaissance et pratique des collectivités territoriales

•Maîtrise des relations presse et de l’ensemble de la chaîne graphique

•Organisation événementiels (salons, stands, relations publiques, partenariats, mécénat…)

•Encadrement et management d’équipe de 5 à 15 personnes,

•Elaboration et animation formations sur les thèmes de la communication d’entreprise et communication publique

•Gestion de projet, administration commerciale et budgétaire : devis, marchés publics, convention, contrats…





