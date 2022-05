Stéphanie BIABAUT

Je dispose de 20 ans d'expérience riche en tant que Responsable Communication interne et externe dans de grandes entreprises internationales et des PME du secteur de l'industrie et des services.

Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai pu démontrer mes compétences à m’investir dans les activités stratégiques de communication, tout en assurant la mise en œuvre opérationnelle. J’ai soutenu la croissance et le rayonnement d’entreprises, accompagné d’importants changements de culture et d’organisation et œuvré au déploiement de la fonction communication dans des structures souvent multi-sites et multi-filiales.

J’ai géré des situations de communication de crise avec une forte pression médiatique (notamment à la centrale nucléaire EDF de Tricastin).



Certifiée Social Media Manager par le CFPJ Paris, j’ai développé les compétences permettant d’intégrer les médias sociaux et le digital à la stratégie globale de communication.



Domaines d'expertises :

Communication interne et externe

Communication Corporate

Communication éditoriale

Relations presse, relations publiques

Communication digitale, social media management

Communication institutionnelle

Affaires publiques & lobbying

Communication environnementale et RSE.



Mes compétences :

Affaires publiques

Communication Corporate

Communication de crise

Communication environnementale

Lobbying

Relations Presse

Relations publiques

Management

Marketing

Gestion de projet

Rédaction

Communication interne

Communication externe

Conduite du changement

Innovation managériale

Réseaux sociaux

Social media