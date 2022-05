Soline DE CHALAIN

Définition et réalisation d'identités graphiques et charte de langage et tous ingrédients de marque associés. Cadrage de discours, plateforme de marque. Validation de la cohérence des communications en 360.



Elaboration, organisation et coordination des campagnes de communication

• Définition de la stratégie de communication (concept, axes, positionnement…) print et/ou web

• Définition et développement des supports média et hors média

• Animation et coordination de la campagne en mode projet, de la conception à la livraison. Maîtrise de la chaîne graphique.

• Suivi du déroulement de la campagne, analyse des résultats et réalisation d’un bilan

• Définition, répartition et suivi du budget de communication



Pilotage de campagnes trade marketing

• Analyse et mise en place du parcours client suivant les typologies d'enseignes

• Recommandations d'offres promotionnelles et dispositifs associés

• Définition et réalisation des supports vitrine et intérieur magasin



Pilotage de campagnes de recrutement et de fidélisation

• Définition du périmètre et des attributs du programme de fidélisation (offres, fonctionnalités, partenariats...)

• Animation du programme (welcome pack, mailing anniversaire, mailing événement...)

• Coordination de la gestion de la BDD (ciblage, rétention, attrition...)



Animation réseau

• Animation d’un réseau de communicants



Relations institutionnelles

• Réalisation de programmes de sensibilisation auprès des élus et des collectivités



Management d’une équipe

• Coordination des activités de l’équipe

• Définition et suivi des objectifs

• Recrutement et évaluation de l’équipe



Mes compétences :

Chef de groupe marketing

Communication

Marketing

Publicité

Relationnel