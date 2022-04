Le Domaine de Verchant vous offre un cadre d'exception aux portes de Montpellier et au coeur de 17 hectares de vignoble pour vos moments de détente et de loisirs, avec le spa et le restaurant.



Plusieurs salles de réunions et espaces de réception pour vos soirée de gala, comité de direction, lancement de produit ......





Mes compétences :

Commerciale

Démarchage

Prospection

Tourisme