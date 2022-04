Karine JOLY

Disponible pour un poste qui allie mon expérience et mes compétences administratives et comptables avec ma force de vente, d'accueil, d'écoute !



Fidéliser mes clients tout en augmentant le CA de mon entreprise !



Méthodique, organisée, rigoureuse,empathique, polyvalente, autonome, disponible, dynamique, et efficace sont des qualités que j’ai mis en avant au cours de mes différents emplois.



Mes compétences :

Pack Office (word, works, excel, access)

JDEdwards Suite

Sage Accounting Software - compta - gestion com -

SAP

Solis