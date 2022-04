Karine JONCKHEERE-GUILHEMAT

Je vous propose ma candidature pour un poste d'assistante administrative.



Mon expérience de six ans au sein de l'Education Nationale plus particulièrement dans l'Enseignement Supérieur Universités, et d'autres postes dans le privé, m'a permis d'acquérir une certaine aisance au niveau des compétences telle que la rigueur dans tout ce qui touche à l'organisation et la gestion des dossiers.



Lors de cette expérience professionnelle, j'ai apprécié les relations avec les étudiants, les enseignants, les collègues, car je suis une personne sociable qui sait être attentive et se montrer disponible pour les autres.



Cela me permet de m'intégrer rapidement dans une équipe et d'en devenir un élément moteur.



Je pense avoir une réelle capacité d'adaptation qui me permettra d'être efficace très vite sur ce type de poste, d'autant que je maîtrise parfaitement les logiciels informatiques.



Je vous joindrai un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de recommandation de mon ancien employeur qui vous permettra de mieux connaître mes compétences ainsi que mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Aime le travail bien fait

Aime le contact

Capacités relationnelles et d'adaptation

Capacités d'écoute

Facilités d'adaptation et de communication

Investissement

persévérance

polyvalence

Bonne orthographe

rigueur

capacité d'adaptation

organisation