Karine KANTE DIT MONCOURT

En recherche sur la région de Nice/Sophia Antipolis.



J'ai débuté mon parcours professionnel en 2001 comme maitrise d’œuvre dans le domaine du système d'information au sein d'Orange.



Après 5 ans, j'ai souhaité prendre de la hauteur. En 2007, Je me suis dirigée vers l'audit interne Groupe, poste plus transverse, me permettant d'avoir une vision plus large des activités d'une entreprise.



A l'écoute et ayant un bon relationnel, je me suis ensuite orientée vers le domaine RH. Depuis septembre 2011, j'accompagne mes collègues dans l'analyse de leur parcours, compétences, motivation et la construction de leur projet professionnel en lien avec le marché interne de l'emploi et la stratégie.



Aujourd'hui, je cherche un nouveau challenge me permettant de lier mes compétences IT, de conseil et d'accompagnement dans un domaine en lien avec l'opérationnel et le business.