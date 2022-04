Consultante en prevention

Domaine bâtiment commerce industrie sanitaire et sociale, métiers de la petite enfance et intervenant à domicile



Formatrice en secourisme

SST tous secteurs

PSC1 associations sportives



Formatrice en prévention des risques liés à l'activité physique PRAP

Formatrice Gestes et Postures

CPS ID



Mes compétences :

Rigueur

Organisée

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet