Généraliste RH depuis presque 20 ans, ayant exercé dans des grands groupes industriels, j’accompagne les organisations dans la résolution de leurs problématiques humaines.



Mon intervention se traduit:

- soit au niveau de la gestion du personnel au quotidien pour les entreprises ne disposant pas de la compétence RH (conseil social)

- soit au niveau du développement des ressources humaines (conseil RH)



Domaines d'intervention

- Coaching individuel

- Evaluation du risque psychosocial (du diagnostic à l'accompagnement des plans d'actions)

- Gestion des conflits au travers de la médiation

- Formation RPS, management, sécurité, médiation

- Coaching d'équipe

- Conseil RH sur des thématiques de changement d'organisation, de développement des compétences (mise en place de filières métiers, CQP, GPEC...)

- Cellule psychologique dans le cadre de fermeture de site, PSE....



Intervenante en tant que « référent RH » au niveau du Master 2 COMRH – Université de Nantes IAE (cours de GRH) / Intervenante pour la licence RH au CNAM de Cholet



Animatrice d'un groupe Émergence à Nantes (Germe)



Ce qui me passionne dans mon activité c'est de Rendre Acteur, mettre en mouvement l’ensemble des personnes que je rencontre et permettre ainsi à chacun de porter un autre regard sur le travail (donner du Sens) afin de comprendre ce qui se joue ......



Si ces mots vous parlent, alors n'hésitez pas à me contacter: Karine@kollar.fr

Quelques références: DCNS Nantes, COGEP, UNAM, WOLSELEY, FAURECIA, SOGAL, FEDERAL MOGUL, Grafes, Hendrix Genetics, Schering Plough ...



Mes compétences :

Coaching professionnel

Ressources humaines

Gestion de projet

Négociation

Santé et sécurité au travail

Formation professionnelle

Conduite du changement

Gestion des compétences

Psychologie

Accompagnement