Karine KRAJDA

Rigoureuse et motivée, je souhaite intégrer une entreprise dynamique qui me donnera la chance de mettre en œuvre mes compétences dans la gestion et l’accompagnement des entreprises dans le monde du Travel & Expense Management que ce soit en tant que Chef de Projet, Account Manager ou Travel Manager.



Passionnée depuis mes études par le domaine du voyage d'affaires, ses acteurs ainsi que les problématiques des entreprises concernant la gestion des déplacements professionnels...j'ai souhaité évoluer au sein et en relation avec tous les acteurs de l'insdustrie du tourisme d'affaires et l'industrie en général afin de comprendre réellement l'offre actuelle du marché ainsi que les besoins des entreprises.



"Le discours traduisant une expérience est souvent plus important que l'expérience elle-même."



"C'est dans ce que nous valons, et non dans ce que nous possédons, que réside notre expérience." [Edward Morgan Forster]



"La plus grande difficulté de l'éducation, c'est de transformer les idées en expérience." [George Santayana]



Pour plus d'informations sur la fonction de Travel Manager :

http://kkrajdaconsultingtravel.e-monsite.com/



Mes compétences :

Account management

Transport aérien

Voyages d'affaire

Gestion de projets

Communication online

Travel management