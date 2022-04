Karine KURZYDLO

En transition professionnelle sur le secteur de Bordeaux

Spécialité : Amélioration de la Performance



Domaines de Compétences



CONTROLE DE GESTION

- Organisation et animation du processus budgétaire : 1 site siège et 3 sites industriels. Budget sur 1 an et plan sur 2 ans.

- Suivi et révision du budget.

- Elaboration du compte de résultat. Budget, réel, prévision.

- Rapports d’activités, reporting mensuels, analyse des écarts, analyse coûts et marges.

- Vision transversale : achats, productions, stocks, ventes, frais généraux.

- Création, mise en place et suivi d'indicateurs.

- Développement d’outils de gestion permettant le pilotage de l’entreprise.



GESTION DE PROJETS

- Analyse des besoins, diagnostic et définition de la solution à mettre en place. Compréhension des spécificités. Esprit de synthèse.

- Gestion transversale des programmes.

- Organisation, affectation et planification des tâches. Gestion des ressources humaines et financières.

- Réalisation des documentations techniques et fonctionnelles.

- Pilotage, coordination, mise en œuvre et suivi. Support aux opérationnels.

- Atteinte des objectifs dans le respect des coûts, des délais et de la qualité.



MANAGEMENT

- Organisation et coordination.

- Coaching, évaluation, animation, formation.

- Gestion de collaborateurs sur sites déportés.

- Animation de réunions.

- Synthèse et présentation des statuts projets au comité de pilotage.

- Gestion de crise.

- Coordination de 5 à 20 personnes.



Mes compétences :

Excel

Contrôle de gestion

Initiative et autonomie

Esprit d'équipe

Coordination

Esprit synthétique et analytique

Communication

JDE

Finance

Organisation du travail

Relationnel