Karine L’ÉNERGIE EXISTENTIELLE DE KARINE

Karine - les lois universelles. Accompagnatrice du mieux-être, facilitatrice et praticienne Access Bars, Lifting Facial d'Access, Processus corporels d'Access, EFT, PNL, TONG REN, Soins énergétique, Voyance, Magnétisme curatif, Reiki, vous aidez à attirer dans tous les aspects de votre vie, argent, travail, amour, santé...

De l'être au mieux-être, EFT, une technique facile, brêve, douce, efficace en un tour de main. EFT : (Emotionnal freedom tecnhiques) autrement dit Techniques de libération émotionnel. On peut décrire l'EFT tout simplement comme une forme d'accupuncture sans aiguille. C'est une technique de transformation/guérison Emotionnelle ( par exemple : traumatisme, phobies, chagrin, colère, culpabilité, anxiété, etc.), qui est aussi capable de soulager un grand nombre de symptômes physiques(douleurs physiques, maux de tête, asthmes, etc).

ACCESS BARS, les bienfaits sont nombreux, les séances de bars permettent notamment de: réduire le stress et l'inquiètude, améliorer le sommeil, calmer les pensées qui tournent sans cesse dans la tête, renforcer la confiance en soi, soulager les douleurs physiques, faciliter la perte de poids. Suite à une séance de bars, vous aurez au minimum l'impression d'avoir reçu un excellent massage et aux mieux, votre vie entiére peut être transformée grâce à l'élimination des pensées, sentiments et émotions qui vous bloquent actuellement.

Tong ren: est une forme de thérapie par l'énergie pour rétablir la santé et la vitalité. La méthode Tong ren est basée sur la conviction que la maladie est liée à des interruptions ou des blocages dans le corps, du débit naturel du chi, de la biolèlectricité neurologique, du sang, ou des hormones. Tong ren cherche à lever ces blocages, rétablir la capacité naturelles du corps à se guérir lui même.



Email: astuce.mental.positif@gmail.com

Comment ça devient encore mieux que cela?

Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.



Mes compétences :

En formation avec Slavica reprogammation de votre

Bars access comment cela devient encore mieux? tou

Tong ren

AAA Amour Attraction Argent

Ho'oponopono pardon désolé merci je t'aime

EFT praticienne

Loi de l'attraction

Http://www.karine-astuce-mental-positif.fr/

Reiki

Magnétisme curatif

Bars access consciounsness

Soins énergétique

Processus corporel d'access

lifting facial access consciouness