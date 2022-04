Karine L'HEVEDER

Curieuse, comme le montre mon parcours, j'aime découvrir de nouveaux secteurs, de nouveaux produits ou services, de nouvelles personnes...Je m'adapte donc facilement à un nouvel environnement et apprécie le côté évolutif ou multi-facettes d'un travail.



J'ai travaillé pendant 3 ans comme animatrice réseau auprès d'artisans boulangers. Mes missions principales étant le développement de la marque et donc du chiffre d'affaires et la fidélisation. Par les tâches variées qui m'étaient confiées et par un travail à la fois en autonomie et en commun avec l'équipe, le nombre d'adhérents a été multiplié par 2 sur cette période. Le challenge de la création de poste a été très enrichissant notamment au niveau maîtrise de soi et organisation qui sont des atouts forts pour ce type de poste.





Mes compétences :

Merchandising marketing

Animation de réseau

Négociation

Event & Communication

Contacts humains