Karine LABASTIE

Docteur -Ingénieur ESPCI, spécialité matériaux organiques.



Missions:

-Conduite de la conception de nouveaux matériaux dans une démarche de gestion de projet de la phase de mise au point en laboratoire à l'industrialisation pour différents marchés: automobile, aéronautique, bâtiment..

-Définition et validation des solutions et spécifications techniques des matériaux en fonction d'un cahier des charges fonctionnels.

-Ingénieur avant vente.

-Management d'équipe R&D.

-Support technique à l'optimisation et amélioration des articles en production.



Dynamique, autonome et pourvue d'un bon relationnel, je suis intéressée par des opportunités professionnel dans des secteurs innovants de haute technologie pour lesquels l'innovation et le développement sont des enjeux majeurs.



Mes compétences :

Textiles

Textile technique

Développement produit

Innovation

Gestion de projet

Textile

Gestion de la relation client

Support technique