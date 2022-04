Karine LAMBIN

UI design, Illustration & Motion design.



Actuellement en poste à Chandago, entreprise éditrice de solutions digitales destinées à la protection des données personnelles. Avec un Bachelor Chef de projet multimédia et une formation certifiante en Ux design, j'ai une expérience de 13 ans dans le domaine du graphisme. J'apporte aujourd’hui mon expertise, ma vision créative et artistique dans les projets impliquant l'identité visuelle, l’interface utilisateur, les sites Web ou les applications mobiles, la conception graphique de produits, l'illustration et le motion design.



Skills : Maquettes HD, créations graphiques Corporate et Produits : identité graphique, chartes graphiques, logos, pictos, typo, illustrations web, infographie, UI kits



Ultra skills : Illustrations en vectoriel, facilitation graphique, dessin, couleur, storyboards vidéo et BD, animation en motion design (vidéo explicatives, micro-interaction)



Intéressée par tout échange professionnel, vous pouvez me contacter.



A bientôt !



Portfolio :

http://be.net/karinelambin



LinkedIn :

www.linkedin.com/in/karinelambin



Mes compétences :

User Experience Design

User Interface Design

HTML5

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Graphic Design

Logos

motion design

Adobe Premiere pro

User Interface