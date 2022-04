Karine LAMBIN

Forte d'une expérience de 3 ans au sein du groupement des Mousquetaires et plus particulièrement dans l'enseigne Intermarché au secteur bazar, j'ai pu consolider mes compétences. Diplômée d'un Master Manager du marketing et de la communication intégrée.



La diversité du secteur bazar tant au niveau de son offre commerciale qu'au niveau de sa gestion du quotidien m'a permis d'acquérir de la rigueur, de l'organisation et du perfectionnisme.



J'aime le contact avec les clients, gérer une équipe,relever des défis ...



Mes compétences :

Management

Gestion de la relation client

Merchandising

Animation d'équipe

Formation phyto