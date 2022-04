Karine LANDRIEUX

​Graphiste de 39 ans basé près de Reims à Tours sur Marne,

je compte plus de 18 ans d'expérience

en agence de communication et imprimerie,

j'exerce aujourd'hui mon métier de graphiste en freelance.

Avec passion, technicité et écoute, j'analyse vos demandes,

je m'inspire de vos idées, afin d'aboutir à une solution de

communication visuelle efficace qui vous corresponde.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

QuarkXPress

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6