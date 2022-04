Karine LARCHER

Services de traduction, révision et correction à destination des entreprises internationales soucieuses d'une communication efficace sur les plans linguistique, culturel et commercial avec leurs marchés francophones au Canada (Québec), en France et en Suisse.



Services:

- Traduction (anglais > français)

- Localisation pour les marchés francophones du Canada (Québec), de France et de Suisse

- Transcréation et rédaction

- Révision et correction

- Sous-titrage vidéo



Spécialité :

Communication d'entreprise et communication commerciale



- Documents imprimés (publicité, flyers, brochures, communiquée de presse, articles de magazines, bulletins d'information, etc.)

- Publication en ligne (contenu sites Web, réseaux sociaux, applications, etc.)



Domaines d'expertise :

Vente directe, biens de consommation, bougies, fragrances, cosmétiques et beauté, tourisme et voyage, éducation et pédagogie, électroménager, art et culture, diplomatie, etc.



Mes compétences :

Marketing communications

Leadership

Enseignement

Communication culturelle

Gestion de la relation client

Relecture / correction

Localisation

Stratégie de communication

Anglais

Vente directe

Sous-titrage

Rédaction de contenus

Relations Publiques

Marketing stratégique

Traduction anglais français

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Français

Recrutement

Français Langue Etrangère

Formation professionnelle continue

Transcréation

Révision

Entreprenariat

Wordfast

Translation

Editing

Proofreading

French

English