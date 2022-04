Karine LARDANS

Après plusieurs années comme consultante sénior dans un cabinet de conseil dans le domaine agricole et agroalimentaire, j’ai profité d’un congé parental pour réfléchir sur une réorientation de ma carrière professionnelle. Je souhaitais mettre en phase mes conceptions et mes objectifs privés et professionnels. Cette réflexion m’a permis de faire le lien entre ma formation scientifique d'ingénieur agronome, mon expérience du conseil et mon vif intérêt pour tout ce qui se rapporte à la nature et au concept d'approche globale. La naturopathie m'est donc apparue comme une évidence.



Diplômée du CENATHO, membre de l'OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire), j'accompagne chaque personne le désirant sur le chemin d'une meilleure santé. J'apporte à chacun des conseils personnalisés et adaptés à chaque mode de vie. Je leur transmets les clés pour une meilleure gestion de leur propre santé.



Mes compétences :

Conseil

Consulting

Naturopathie