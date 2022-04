Karine LASSALLE

Citron, Tourbe, Malt, Goudron, Coquillages…. Dégustations et analyses sensorielles faites, la liste est définie… Place à la reproduction la plus exacte des arômes !



Oui, mais quel Citron ? La pulpe, le zeste ou l’ensemble du fruit ?… Il est détaillé, scruté, analysé afin de définir la ligne directrice de sa formulation.



C’est alors que la question est posée : « quelle matière première utiliser ? ». Une huile essentielle, un extrait, une molécule de synthèse? Rien n’est fixé, tout est affaire de longue réflexion, une interprétation mentale avant la composition physique. L’arôme est en premier lieu assemblé et ressenti dans mes pensées… Ce sera cette odeur qui sera recherchée!



Le nez, l’orgue à parfum, la balance, les flacons, les pipettes, le cahier, le stylo… La partition s’écrit peu à peu.

Essais après essais, l’arôme prend forme. Il se pare de toutes ses rondeurs, une note de ci, une note de ça…



L’imaginaire est comblé, l’arôme est né !



"Le Nez du Whisky" nouveau livre-objet des Editions Jean Lenoir pour l'apprentissage des arômes des whiskies mondiaux.



Un travail de près de 2 ans sur ce projet m'a permis, en étroite collaboration avec Charles Mac Lean et Martine Nouet - grands spécialistes et dégustateurs de whiskies - d'élaborer 54 arômes caractéristiques des whiskies mondiaux.







