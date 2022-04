Karine LE BORGN' BERNARDI

Après une expérience commerciale dans le groupe France Telecom et de multiples expériences associatives, j'ai choisi une reconversion professionnelle vers une fonction conforme à mes valeurs humaines et sociales.

J'ai obtenu mon diplôme de Coordinatrice de l'Intervention Sociale et Professionnelle chez Arobase (major de promotion)me permettant d'exercer le métier de Chargée d'Insertion / Conseillère à l'Emploi et la Formation.

A l'issue d'une mission temporaire à l'Espace Mobilité de France Telecom, qui accompagne ses salariés en mobilité interne et externe (bilan professionnel, ateliers de techniques de recherche d'emploi, ...), j'ai intégré Pôle Emploi en CDD. J'ai excercé 1 an au sein de l'équipe des conseillers emploi CRP du département de l'Isère.

Je travaille depuis près de 3 ans en collectivité territoriale dans un PLIE porté par ViennAgglo et en étroite collaboration avec le Conseil général et Pôle Emploi pour accompagner les personnes aux minima sociaux.

Je souhaite à terme obtenir un CDI dans le milieu de l'insertion, l'emploi, la formation.

Travailler avec les publics sous mains de justice m'intéresse également très fortement.



Mes compétences :

Autonomie

Bilans professionnels

Communication

Conseil

Conseil et formation

Ecoute

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Recherche

Sens du partage

Techniques de recherche d'emploi