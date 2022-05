Stéphanie ANTHOUARD

Cher réseau,

Professionnelle des RH depuis plus de 15 ans, mon expérience s'appuie sur une diversité de missions et d'environnements professionnels au sein d'entreprises et d'associations d'accompagnement de "publics vulnérables"



En tant qu'expert de l'accompagnement de Travailleurs Handicapés, j'ai eu l'opportunité de participer à la création et au développement de 2 structures d'insertion innovantes sur les territoires de l'Isère et du Rhône



Convaincue que la Diversité constitue le terreau des entreprises de demain, je m'engage auprès des acteurs porteurs de ces mêmes valeurs.



http://www.handilyonrhone.org/index.php/handi-lyon-rhone/actualites/item/53-le-groupement-d-employeurs-handi-lyon-rhone-remporte-le-prix-ocirp-dans-la-categorie-emploi



Mes compétences :

Recrutement

Conception de projet

POLITIQUE SOCIALE

Diversité

Ingénierie de la formation

Communication

Maintien dans l'emploi

Management