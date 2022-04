Karine LE BORGNE

TALENTS OVERSEAS, cabinet de recrutement et conseil en ressources humaines à la Réunion mais également au delà des océans .

- Recrutement de Talents BTP sans frontière => les DOM TOM, La métropole, le Canada et les grands chantiers à l'international.

- Recrutement tous profils et tous métiers Réunion et Mayotte.

- Accompagnement à la gestion de vos talents en entreprise : Evaluation, mobilité interne et intégration...



Je vous invite à suivre la page linkedin TALENTS OVERSEAS pour connaître les nouvelles opportunités ou à me contacter directement :

karine.leborgne@talents-overseas.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction de centre de profits

Recrutement

Gestion du personnel

Gestion de la relation client

Prévention des risques professionnels

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Management