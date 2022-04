Karine LE BRETON

Je suis titulaire d’une maîtrise en droit des affaires-droit international ainsi que d’un doctorat en droit. Je souhaiterai m’orienter vers une carrière de juriste d’entreprise à dimension internationale ayant des marchés en cours ou à venir dans des pays en voie de développement et particulièrement l’Afrique qui est un continent que je connais bien.



Actuellement assesseur HCR auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile, je suis en charge de prendre des décisions importantes en collaboration avec deux autres juges afin d’attribuer ou non le statut de réfugié. Cet emploi occasionnel montre mes facultés à prendre des décisions rapides sur des sujets importants.



Par ailleurs, mon expérience en cabinet d'avocat m'a familiarisée avec la rédaction de requêtes et de conclusions juridiques ainsi qu'avec l'accueil clients. De fait, j’ai un esprit analytique et synthétique, une grande capacité d’écoute et de dialogue.



Enfin, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un esprit rationnel et logique, une polyvalence et une autonomie importante ainsi que la capacité de travailler en équipe.



Ces aptitudes font de moi quelqu’un d’opérationnel, de responsable et de dynamique.



Je serai très heureuse de vous rencontrer pour développer mes expériences et mes idées.



Mes compétences :

Afrique

Droit

Droit des affaires

juriste

polyvalente

Pragmatique