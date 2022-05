Karine LE FLOCH

Architecte d’intérieur, passionnée de décoration et de cuisine.

J'aime la création,communiquer et partager avec les autres.



Moi & Mon projet:

Après une formation chez Home staging europe, je me lance et décide de créer ma société K LEFLOCH. Au programme:

Prestation de Home staging: Permet de vendre ou louer un bien immobilier rapidement et au meilleur prix.

Prestation de décoratrice/Architecte d’intérieur: Pour que votre espace personnel ou professionnel répondent à vos attentes.

Prestation de dessinatrice: Pour des professionnel de l'architecture d'intérieur ou de la décoration, si vous n'avez pas le temps ou pas la formation je peux mettre en scène vos projet.



Mes passions:

La décoration et la cuisine.



Mon parcours:

Formation sur "Sketcup Pro" Septembre 2012

Juin 2012: Formation chez Home staging europe

Juin 2003 à Mars 2012 :

Dessinatrice chez CAP AGENCEMENT // Paris 11

Mai à Décembre 2002 :

Assistante décoratrice chez Maurice Savinel & Roland Le Bevillon – 216 rue de Rivoli // Paris 1er

Septembre 2000/2001: (Alternance) Dessinatrice chez AC3D // Paris 10



Diplômes:

2001 : BTS Architecture d’intérieur, en alternance

1999 : BT Arts appliqués option volumes architecturaux

Notions:

Formation 2010: Logiciel TOPARCHI 2D et initiation 3D

Logiciel informatique : Photoshop – Microsoft Word – Open office – Excel - Navigation Internet

Expérience en secrétariat & accueil commercial

Anglais Lu & Parlé (niveau BTS)



Mes compétences :

Homestager

Créative