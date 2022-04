Karine LE GOAZIOU

Maman de 3 enfants, les nombreuses expérimentations qui ont jalonné (et qui jalonnent toujours) mon parcours au quotidien m’ont permis de mettre en pratique de nombreux outils qui œuvrent pour un accompagnement plus respectueux de mes enfants et de moi-même et qui réussissent à se mettre harmonieusement au service de notre vie de famille… Et c'est naturellement que je me suis tournée vers le domaine de l'éducation, et notamment de l'éducation bienveillante. Passionnée par le comportement humain depuis toujours, et en particulier par celui des enfants, j’ai d'abord choisi de suivre une formation pratique en psychologie de l’enfant. De nombreux spécialistes m’ont ensuite inspiré dans la création et la mise en œuvre de Cercles de Parole de Parents et de Cafés des Parents ainsi que d'ateliers et de formations en parentalité positive, dont entre autres, Marshall Rosenberg, Adele Faber, Elaine Mazlish, Thomas Gordon, Isabelle Filliozat, Jacques Salomé, Thomas d'Ansembourg, Isabelle Peloux, Charles Rojzman et Catherine Dumonteil Kremer, tous mus et inspirés par l’envie de transmettre les fondements d’une parentalité positive, d’une éducation plus respectueuse et surtout de l'amélioration d'une plus grande conscience "d'être en relation"...



Aujourd'hui, après avoir élargi de façon approfondie ma pratique en coaching parental et familial et en psychologie avec des techniques énergétiques principalement issues de la médecine chinoise, j'ai choisi d'orienter ma voie professionnelle vers l'accompagnement psycho-énergétique des individus sous stress chronique, et en particulier des enfants qui souffrent d'un trouble spécifique de l'apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ...), précoces, TDA/H ou qui rencontrent des difficultés dans le milieu scolaire et/ou au sein de la sphère familiale.



Je m'engage ainsi à offrir l'espace d'écoute bienveillant qui me tient tant à cœur et à transmettre des clés de transformation aux enfants et aux adultes, afin qu'ils retrouvent leur liberté d'être et de créer...



