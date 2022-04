Karine LE GOFF

Forte d'une expérience réussie dans les fonctions d’Assistante de Direction, ainsi que dans celle de Coordinatrice d’une Association de 3500 Ingénieurs, et après plus de 15 années d’expériences professionnelles, j’ai souhaité mettre mes compétences et mon savoir être au service de mes clients.



J’évolue depuis plus de 7 ans au sein de différentes structures (TPE ou PME, Cabinet de Consultants, Professions Libérales, Sociétés Civiles Immobilières, Comités d’Entreprises, Associations…) et y exerce des missions très complémentaires.



Mes clients me confient la gestion de 2 Sociétés Civiles Immobilières (appartements à usage d’habitation, et local commercial) ; Coordination d’un Cabinet de 4 Infirmiers ; Prise de notes et la réalisation de Procès Verbaux de réunions pour un Comité d’Entreprise (500 salariés), Délégués du Personnel et CHSCT ; Réalisation de rapports techniques (Français et Anglais) pour un Consultant dans le domaine Textile ; Elaboration d’un bulletin d’information biannuel pour une Association ; Gestion Administrative d’une TPE (Ressources Humaines, organisation de déplacements, réunions de pilotage, formalités sociales et financières…). Les secteurs d’activités sont variés, ce qui me permet d’identifier les principales caractéristiques de chaque branche (Bâtiment, Industrie, Paramédical, Audiovisuel, Associative…).



En relation permanente avec les interlocuteurs internes et externes de ces structures, toutes les actions sont mises en œuvres pour obtenir les résultats. Je suis reconnue aujourd’hui pour mon professionnalisme et mes champs d’actions pluridisciplinaires.





Alors si vous êtes Dirigeant d'une TPE ou PME, Cadre d’entreprise, Consultant, Profession Libérale, ou membre d’une Association, et que vos activités administratives connaissent un fort accroissement.



Vous souhaitez obtenir une Assistance pour vous défaire de vos dossiers administratifs, et les confier à une Assistante Professionnelle, sans réaliser un recrutement (coûteux et/ou chronophage).



Kallia – Solutions Administratives est votre Solution.



Je vous propose de prendre en charge vos évènements : Conseil en organisation administrative, montage et suivi de dossiers administratifs et financiers pour vos projets, réalisation de comptes rendus de réunion, saisie de rapports, accueil et assistance logistique lors de Colloques ou de Séminaires, etc…



Je m'adapte à vos besoins afin de vous apporter une expertise technique nécessaire à vos activités.



Kallia – Solutions Administratives, ce sont mes Qualités Administratives à votre Service !



Mes compétences :

Assistante de Direction

Comptable

Commerciale

Ressources Humaines