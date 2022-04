Karine LE GOFF

Mon expérience professionnelle en assistanat dans un environnement international est un atout essentiel à mon parcours.



Au cours de toutes mes missions, j’ai pu développer ma capacité à gérer et organiser plusieurs projets en même temps et accroître ainsi mon sens des responsabilités, mon esprit d’initiative, mon autonomie et mon relationnel.



Grâce à mon expérience dans différents types d'assistanat, j’ai acquis une maîtrise des techniques et outils liés à ce domaine, ce qui m’a permis de mener à bien toutes mes missions, notamment organiser des déplacements professionnels, suivre et gérer la réalisation de différents projets ou encore négocier avec les partenaires. Toutes ces actions m’ont demandé une rigueur extrême dans la gestion budgétaire et financière des projets, et ont fait appel à mes qualités rédactionnelles.



Mon esprit d’équipe, mon autonomie et ma conscience professionnelle sont les qualités sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour que l’on relève ensemble les défis que nous rencontrerons.



Désireuse de développer mon panel de compétences, je suis aujourd'hui une formation de Licence en Gestion des Ressources Humaines, à l'école IFC Montpellier.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Direction générale

Services généraux

Administration des ressources humaines

Formation professionnelle

Organisation d'évènements

Traduction anglais français

Sieges

Sage Accounting Software

SAP

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MOT Testing

IBM AS400 Hardware

Airbus A320 Aircraft