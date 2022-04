Karine LE LANNIER

Tout d'abord diplômée d'un master de psychologie puis d'un master en Sciences de l'information, j'ai ensuite exercée en tant que consultante « conduite du changement » en entreprise puis en tant que responsable de projet d'un grand groupe bancaire. Depuis 2005 il est devenu important pou moi de retourner vers mes premières passions qui sont le soin et « l'humain ».

C'est pourquoi j'ai continué à me former dans différentes disciplines qui sont venues enrichir au quotidien ma pratique :

- Reflexologie (International Institute of Reflexologie)

- Massage du crâne traditionnel indien (International Institute of Reflexologie)

- Reiki (Maîtrise)

- Formation de relaxologue et gestion du Stress

- Méthode Bye Bye Allergie – Formation de Base + perfectionnements.



Je vous accueille :

- à mon cabinet pour des soins individuels,

- au Centre Sakura de Muret (proximité Toulouse) pour des cours collectifs de relaxation et de méditation

- ou directement dans votre entreprise (me contacter).



Venez consulter mon site:Array



Venez consulter le site de mon association: http://centre-sakura.jimdo.com/



Co-fondatrice de Cekoia Conseil et Formation venez nous rejoindre sur: http://www.cekoia-formation.fr/











Mes compétences :

Formatrice

Gestion du stress

Réflexologie

Reiki

Relaxation

Sophrologie